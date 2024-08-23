Samsun ve Sakarya'da 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun ve Sakarya'da 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık

Samsun ve Sakarya illerinde 2 ayrı kişiyi 'sazan sarmalı' diye tabir edilen dolandırıcılık yöntemiyle 1 milyon 768 bin 554 lira dolandıran 2 kişi, Samsun ve Mersin polisinin ortak operasyonu sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

23.08.2024 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun ve Sakarya illerinde 2 ayrı kişiyi 'sazan sarmalı' diye tabir edilen dolandırıcılık yöntemiyle 1 milyon 768 bin 554 lira dolandıran 2 kişi, Samsun ve Mersin polisinin ortak operasyonu sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, fabrikaların iller arası nakliye ilanlarını takip eden, nakliye firması gibi davranan, malları nakledilmesi gereken ile değil de başka ile taşıyıp satan şahıslar, Samsun ve Sakarya'da 2 ayrı kişiyi toplam 1 milyon 768 bin 554 TL dolandırdı.

Mağdurların şikayeti üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, projeli/adli çalışma sonucu nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen B.Ç.(30) ve A.G.'yi (38) Mersin Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordine çalışma sonucu Mersin'de yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yapılan ikamet, araç ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyale ve nakliye notlarının yer aldığı ajandaya el konuldu. B.Ç. ve A.G. Samsun'a getirildi. A.G.'nin 4 ayrı suçtan toplam 12 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

"Sazan sarmalı" diye adlandırılan dolandırıcılık yöntemiyle tuzak kurarak dolandırıcılık yapan B.Ç. ve A.G., polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sakarya, 3-sayfa, Mersin, samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun ve Sakarya'da 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 02:20:08. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun ve Sakarya'da 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement