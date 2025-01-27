Sanatçı Menajeri Ayşe Barım, Gezi Parkı Olaylarına Karışmakla Suçlanıyor

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca menajer Ayşe Barım, 2013 yılındaki Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği, Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişiminin tespit edildiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddia edilerek geçtiğimiz hafta gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Barım hakkında yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. Barım'a "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlaması yöneltilirken, Gezi Parkı olaylarına katılıp katılmadığı, katıldı ise ne amaçla katıldığı, bu süreçte şirketine bağlı oyuncuları protestolara yönlendirip yönlendirmediği, bildiri hazırlığı yapıp yapmadığı yönünde sorgulanacağı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR

Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme yaptığı yönünde hakkında yapılan suç duyurusu ve şikâyetlere yönelik de ifade vereceği öğrenilen Barım'ın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ÜNLÜ OYUNCULARA SORULAN SORU

Milliyet'te yer alan habere göre savcılığın elinde 11 kişilik gözaltı listesinin bulunduğu öğrenilirken, tanık olarak ifade veren ve aralarında Halit Ergenç, Nejat İşler'in de bulunduğu 8 ünlü oyuncuya, Gezi Parkı'na kendi iradeleriyle mi gittikleri yoksa Ayşe Barım'ın yönlendirmesiyle mi eylemlere katıldıklarının sorulduğu iddia edildi.

ÜNLÜ OYUNCULAR İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta oyuncular Halit Ergenç, Dolunay Soysert, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Nedim Saban ve Nehir Erdoğan, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelmiş, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca oyuncuların "tanık" sıfatıyla ifadeleri alınmıştı.