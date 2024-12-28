Sanayi Kazası: Çocuk Yaralandı

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Sanayide iş kazası: Üzerine araç düşen çocuk yaralandı

SAMSUN - Samsun'da sanayi sitesinde krikonun devrilmesi sonucu üzerine araç düşen 15 yaşındaki çocuk, hastanelik oldu.

Olay, Canik ilçesi Eski Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamircide çalışan 15 yaşındaki H.A.'nin kriko ile kaldırdığı araç üzerine düştü. Kolundan yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan çocuk burada tedavi altına alınırken, polis iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.