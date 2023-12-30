Sancaktepe'de direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon devrildi

İSTANBUL - Sancaktepe'de sebze taşıyan seyir halindeki kamyon önüne köpek çıkınca direksiyon hakimiyetini kaybederek yan devrildi.

Kazada ölen veya yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 07.30 sularında İstanbul Sancaktepe İlçesi'nde Eyüpsultan Mahallesi, Müminler Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre halden yüklediği sebze ve meyveleri taşıyan, ismi öğrenilemeyen 16 ABZ 871 plakalı kamyon seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sağa manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çarptı, ardından da devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.