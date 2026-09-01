Sancaktepe'de İş Yerine Silahlı Saldırı: Can Kaybı Yok, Saldırganlar Aranıyor
Sancaktepe Uysal Caddesi üzerinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir iş yerine silahla ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaparak kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Sancaktepe'de kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.
Olay, Sancaktepe Uysal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, cadde üzerindeki bir iş yerine silahla ateş açtı. Şüpheliler, saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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