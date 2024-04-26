Sancaktepe'de kamyona çarpmamak için manevra yapan kamyonet devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Sancaktepe'de kamyona çarpmamak için manevra yapan kamyonet devrildi: 3 yaralı

Sancaktepe\'de kamyona çarpmamak için manevra yapan kamyonet devrildi: 3 yaralı

Sancaktepe'de seyir halinde olan kamyonet, yola çıkan bir kamyona çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, Sancaktepe'de Paşaköy Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

26.04.2024 18:48
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Sancaktepe'de kamyona çarpmamak için manevra yapan kamyonet devrildi: 3 yaralı

İSTANBUL - Sancaktepe'de seyir halinde olan kamyonet, yola çıkan bir kamyona çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sancaktepe'de Paşaköy Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 EH 0973 plakalı Isuzu marka kamyonet seyir halinde olduğu esnada, emniyet şeridinde park halinde olan 34 BGS 65 plakalı Dodge markalı kamyon yola çıktı. Kamyonet sürücüsü, yola çıkan kamyonete çarpmamak içim manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet refüje çarpıp devrilirken kamyonette bulunan sürücü ile beraberindeki iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sancaktepe'de kamyona çarpmamak için manevra yapan kamyonet devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de kamyona çarpmamak için manevra yapan kamyonet devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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