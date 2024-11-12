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Sandalyeden düşen çocuk ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sandalyeden düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, 23.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesinde bulunan bir sitenin dairesinde meydana geldi. 10 yaşındaki Merve B. sandalyeden kafa üstü düşerek ağır yaralandı. Bayılan çocuk özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafa tasında kırık olduğu tespit edilen çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.