Şanlıurfa'da şüpheli hareketler sergileyen şahsın üzerinden 100 gram esrar maddesi çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen M.H.S. isimli şahsı durdurdu. Şahsın üst araması yapan jandarma ekipleri, 100 gram esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da 100 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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