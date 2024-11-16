Şanlıurfa\'da 16 Aranan Kişi Yakalandı

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Şanlıurfa'da aranan 16 kişi yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimde çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte huzur ve güven ortamının devamlılığı, asayişe müessir olayların önlenmesi, suç ve suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada, 16 bin 530 şahıs, 2 bin 780 araç, 157 motosiklet ve 12 umuma açık işyeri, bahçe, park denetlendi. Yapılan sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 16 kişi gözaltına alındı. Denetimde ayrıca 4 ruhsatsız tabanca, 17 gram uyuşturucu ve 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Trafik yönünden 23 araca ceza uygulanırken 4 araçta trafikten men edildi.