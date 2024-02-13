Şanlıurfa\'da 2 Katlı Ev Çöktü, Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

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Şanlıurfa'da 2 katlı ev çöktü

Enkazın altında kalan 1 kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 katlı metruk bir ev çöktü. Enkazın altında kalan 1 kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Sancak Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre metruk halde bulunan 2 katlı bir evin bir bölümü bilinmeyen bir nedenle çöktü. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, bir kişinin altta kaldığı bilgisi üzerine kurtarma çalışması başlattı.

Sancak Mahalle Muhtarı Mehmet Altuntaş, bir kişinin odun almak için içeri girdiği sırada çökmenin meydana geldiğini ve ekiplerin sağ olduğunu belirledikleri şahsı kurtarmak için çalışma gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.