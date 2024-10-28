Şanlıurfa\'da 22 Şüpheli Yakalandı

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Şanlıurfa'da asayiş uygulamasında aranan 22 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli şahıs yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarla toplamda 14 bin 276 şahıs sorgulandı, 2 bin 341 araç, 126 motosiklet ve 13 umuma açık yer ile iş yeri kontrol edildi. Denetimler sonucunda 22 aranan şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca toplamda 21 araç ve sürücüsüne de cezai işlem uygulanırken 8 araç ise trafikten men edildi.