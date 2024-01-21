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Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa-Gaziantep karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Ersin K.'nın kullandığı otomobil, Muhammet M.'nin kullandığı kamyonete çarptıktan sonra karşı şeride savrulup, Hikmet K.'nin kullandığı başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Şanlıurfa\'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
21.01.2024 - 23:15,
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Şanlıurfa'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep karayolu üzerinde yaşandı. Ersin K.'nın kullandığı 27 AH 513 plakalı otomobil, Şanlıavşar yolundan karayoluna çıkan Muhammet M.'nin kullandığı 63 MA 8308 plakalı kamyonete çarptıktan sonra karşı şeride savrulup, Hikmet K.'nin kullandığı 06 BFL 577 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Ersin K., Bekir Y., İshak Y., Aslı K., Gülay K., Hikmet K. ve İrem O. yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ersin K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Şanlıurfa, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika


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