Korku dolu ses kaydı! Boğulma tehlikesi geçiren bebek 112'nin yönlendirmesiyle hayata tutundu - Son Dakika
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Korku dolu ses kaydı! Boğulma tehlikesi geçiren bebek 112'nin yönlendirmesiyle hayata tutundu

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Şanlıurfa'da emzirme sırasında nefes borusuna anne sütü kaçan 30 günlük bebeğin annesi hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Acil Tıp Teknikeri Zehra Tankuş, boğulma tehlikesi geçiren bebeğe nasıl müdahale etmesi konusunda anneyi yönlendirdi. Tankuş'un dediklerini yerine getiren anne, bebeğinin nefes aldığını görünce gözyaşlarını tutamazken sağlık müdürlüğü korku dolu ses kayıtlarını paylaştı.

05.03.2025 14:12  Güncelleme: 14:34
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Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde ikamet eden bir anne, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 30 günlük bebeğinin nefes borusuna anne sütü kaçtığını ve nefes alamadığını söyledi.

112 YÖNLENDİRDİ, ANNE YAPTI

Ardından çağrıyı çeken Acil Tıp Teknikeri (ATT) Zehra Tankuş, boğulma tehlikesi geçiren bebeğe nasıl müdahale etmesi konusunda anneyi yönlendirdi. Tankuş'un dediklerini bire bir yerine getiren anne, bebeğinin nefes alması üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.

Korku dolu ses kaydı! Boğulma tehlikesi geçiren bebek 112'in yönlendirmesiyle hayata tutundu

NİLÜFER BEBEK HAYATA TUTUNDU

Tankuş, sağlık ekipleri eve ulaşana kadar anneyi hatta tutarak sakinleştirip nasıl davranması gerektiği konusunda yardımcı oldu. Yapılan doğru ve zamanında müdahale sayesinde Nilüfer bebek hayata tutundu. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak bebeğin genel sağlık durumunu kontrol etti. İlk müdahalenin doğru ve zamanında yapılması sayesinde bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı aileye bildirildi.

KORKU DOLU SES KAYDI PAYLAŞILDI

Konuya ilişkin anne ve sağlık çalışanı arasındaki konuşmaların ses kayıtları ise İl Sağlık Müdürlüğü tarafından video yapılarak paylaşıldı. Ses kayıtlarında annenin panik halleri ve sağlık çalışanının önce anneyi sakinleştirerek yapması gerektiğini anlattığı konuşmalar yer alıyor.

Korku dolu ses kaydı! Boğulma tehlikesi geçiren bebek 112'in yönlendirmesiyle hayata tutundu

"BEBEĞİN KURTULDUĞUNU SÖYLEYİNCE ANNEDEKİ RAHATLIK BİZE DE GEÇTİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tankuş, anneye telefonda cesaret verdiğini söyledi. Gurur verici bir olay yaşadığını ifade eden Tankuş, "Bebeğin kurtulduğunu söyleyince annedeki bu rahatlık bize de geçti. Anne mutlu oldu. Bebeğin artık yavaş yavaş ağlamaya başladığını söyledi. Bebeğe hayata tutunma imkanını verdik ve bu da bizim için gurur verici bir duygudur." dedi. Tankuş'a İl Sağlık Müdürlüğünce özverili çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Korku dolu ses kaydı! Boğulma tehlikesi geçiren bebek 112\'nin yönlendirmesiyle hayata tutundu

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Son Dakika 3.Sayfa Korku dolu ses kaydı! Boğulma tehlikesi geçiren bebek 112'nin yönlendirmesiyle hayata tutundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • zeynep Kiyak:
    ben niye agladim simdi.. 56 0 Yanıtla
  • Hüseyin Aydoğdu:
    Bu haberde gecinemiyoruz diyen anguslar yok mu 6 3 Yanıtla
  • Hallo Zusammen:
    Allah hep iyi insanlarla karsilastirsin Allah kötülere fırsat vermesin o kızımıza da teşekkür ediyorum ?????? 5 0 Yanıtla
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