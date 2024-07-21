Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda Cinayet: Genç, Akrabasını Öldürdü ve Video Paylaştı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda Cinayet: Genç, Akrabasını Öldürdü ve Video Paylaştı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akaryakıt istasyonunda çalışan akrabasını öldüren genç, kanlı cinayet bıçağıyla video çekerek paylaştı. Polis, olayın ardından harekete geçerek katil zanlısını yakaladı.

21.07.2024 18:46
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akaryakıt istasyonunda çalışan akrabasını öldüren genç, kanlı cinayet bıçağıyla video çekerek paylaştı. Kan donduran olay sonrası harekete geçen polis, katil zanlısını yakaladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesi Urfa Kapısı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz yıl iki çocuğun kavgası nedeniyle akraba iki aile arasında husumet başladı. Aile fertlerinden S.K. (17), husumetli oldukları Abdullah Kabakulak'ın (42) çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti. Abdullah Kabakulak'ı bıçaklayan S.K., daha sonra kaçarak uzaklaştı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kabakulak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kanlı cinayet bıçağıyla video çekip paylaştı

Olayın ardından ilçe merkezinde elindeki kanlı cinayet bıçağıyla gezen S.K., tehditler savurduğu anları videoya çekti. S.K. kayda aldığı videoda, "İntikamımı aldım. Elimdeki kanı görün. Babanızı öldürdüm, sizi de öldüreceğim" dedi. Kan donduran olay sonrası harekete geçen polis, katil zanlısını yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Birecik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda Cinayet: Genç, Akrabasını Öldürdü ve Video Paylaştı - Son Dakika

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