Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kaynaklı kırsal Mahallesinde yaşandı. Akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga yaşandı. Kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da Akrabalar Arasında Kavga: 5 Yaralı - Son Dakika
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