Şanlıurfa'da araçlarda 2 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, 3 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da araçlarda 2 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, 3 kişiden 2'si tutuklandı

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Şanlıurfa\'da araçlarda 2 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, 3 kişiden 2\'si tutuklandı
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin iki ayrı operasyonunda durdurulan araçlarda toplam 2 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen iki ayrı operasyonda 2 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen analiz çalışmaları sonucunda iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda durdurulan iki araçta yapılan aramalarda toplam 2 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imal etme, ticaretini yapma ve nakletme suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: İHA
UyuşturucuŞanlıurfaNarkotik3. SayfaGüvenlikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da araçlarda 2 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, 3 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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