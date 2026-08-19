Şanlıurfa'da Araçta Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Araçta Silahlı Saldırı

Şanlıurfa\'da Araçta Silahlı Saldırı
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Siverek'te M.A.S.'nin aracına ateş açıldı, iki kişi yaralandı. Olay anları cep telefonuyla kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ablasını ziyaret ettikten sonra ailesiyle birlikte evine dönen şahsın aracına silahla ateş açıldı. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yücelen Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre M.A.S., eşi ve çocuklarıyla birlikte Keskin Kırsal Mahallesi'nde bulunan ablasını ziyaret etti. Gece saat 23.00 sıralarında ailesiyle birlikte Siverek ilçe merkezindeki evine dönmek üzere yola çıkan M.A.S.'nin aracı, 3 araç tarafından takip edildi. Uzuncuk Kırsal Mahallesi çıkışında araçların önünü kesmeye çalıştığı öne sürülen M.A.S., durmadan yoluna devam ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İddiaya göre Siverek ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre kala takip eden araçlardan ateş açıldı. Kurşunların araca ve lastiklere isabet etmesi sonucu araç durmak zorunda kaldı. Açılan ateş sonucu M.A.S.'nin tabanca mermisiyle, engelli kızının ise saçma isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Eşi ve çocuklarının yanında kimliğine el koydukları iddiası

Aracın durmasının ardından saldırganların, M.A.S.'nin yanında bulunan eşi ve çocuklarını araçtan indirmeye çalıştığı, silah zoruyla M.A.S.'nin kimliğine el koyduğu iddia edildi. Çevrede bulunan bazı köylüler ve yoldan geçen sürücülerin olay yerine gelmesi üzerine saldırganların bölgeden kaçtığı öne sürüldü.

Dehşet anları cep telefonu kamerasında

Olay sırasında M.A.S.'nin eşi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntü kaydı yapıldığı belirtildi. Görüntülerde, aracın önünü kesen kişilerden birinin elinde tabanca bulunduğu görülürken, araç içerisinde bulunan kadın ve çocukların çığlıkları duyuluyor.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 1 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Siverek, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Araçta Silahlı Saldırı - Son Dakika

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