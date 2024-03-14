Şanlıurfa\'da Biçerdöver ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde biçerdöver ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Yardımcı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hasan U.'nun kullandığı 06 LKY 97 plakalı otomobil karşı yönden gelmekte olan A.Ş.'nin kullandığı biçerdöverle çarpıştı. Kazada sürücü Hasan U. ile yanında bulunan İsmail Uğur (49) yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmail Uğur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan U.'nun ise tedavisi sürüyor.
Biçerdöver sürücüsü A.Ş. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen kaza sonucu biçerdöver ile otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, biçerdöver sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza Safranbolu-Karabük kara yolu Kireçkuyusu mevkiinde meydana geldi. Yaralı, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yıkılan Dündar Apartmanı'na ilişkin 2 müteahhit ve arsa sahibi hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor. Tutuklu sanıkların duruşmaya katıldığı davada, mağdur tarafından sanıklardan şikayetçi olundu ve savcı tutuklu sanıkların cezalandırılmasını, tutuksuz sanığın ise beraatını talep etti. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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