Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü husumet, barış yemeğiyle son buldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü husumet, barış yemeğiyle son buldu

Şanlıurfa'da geçen yıl bir kişinin öldüğü kavganın ardından iki aşiret arasında başlayan husumet, barış yemeğiyle son buldu. Olay, geçtiğimiz yıl Suruç ilçesinde yaşandı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Şeddadi aşiretine mensup Ilık Ailesi ile Pijan Aşiretine mensup Arık ve Ergün aileleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Kavga sonucu aileler arasında husumet devam ederken, bu süreçte kanaat önderleri tarafların barışması için görüşmelere başladı. Şanlıurfa eski Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu, eski Belediye Başkanı Şükrü Yüksel ile bölge kanaat önderlerinin araya girmesiyle başlayan görüşmeler sonucunda her iki aşiret mensupları barışa 'evet' dedi. Özel bir mekanda düzenlenen barış yemeğine, binlerce kişi katıldı. Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan program, kanaat önderlerinin birer konuşması ile devam etti. Yapılan konuşmaların ardından Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan, her iki aile üyelerine teşekkür ederek, barışın hayırlara vesile olmasını diledi. Duaların ardından husumetli aileler kanaat önderleriyle birlikte yan yana gelerek barışa 'evet' dedi. Birbiriyle kucaklaşan aile üyeleri, yenilen yemeğin ardından dağıldı. 'Rabbim böyle güzel günler nasip etsin' Taraflardan Avukat Semra Ilık, yaptığı açıklamada, emeği geçenlere teşekkür etti. Ilık, 'Rabbim böyle güzel günler nasip etsin. Gerçekten iki aile arasında kötü günler yaşandı. Husumet nedeniyle iki aile üyeleri çok kötü etkilendi. Bugün burada aşiret önderleri ve barış elçilerimizin sayesinde, milletvekillerimizin sayesinde ve birçok milletvekilimizin destekleriyle çok güzel bir barış yapıldı. Davetlilerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum' diye konuştu.

12.07.2024 17:14
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Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü husumet, barış yemeğiyle son buldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da geçen yıl bir kişinin öldüğü kavganın ardından iki aşiret arasında başlayan husumet, barış yemeğiyle son buldu.

Olay, geçtiğimiz yıl Suruç ilçesinde yaşandı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Şeddadi aşiretine mensup Ilık Ailesi ile Pijan Aşiretine mensup Arık ve Ergün aileleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Kavga sonucu aileler arasında husumet devam ederken, bu süreçte kanaat önderleri tarafların barışması için görüşmelere başladı. Şanlıurfa eski Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu, eski Belediye Başkanı Şükrü Yüksel ile bölge kanaat önderlerinin araya girmesiyle başlayan görüşmeler sonucunda her iki aşiret mensupları barışa 'evet' dedi. Özel bir mekanda düzenlenen barış yemeğine, binlerce kişi katıldı. Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan program, kanaat önderlerinin birer konuşması ile devam etti. Yapılan konuşmaların ardından Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan, her iki aile üyelerine teşekkür ederek, barışın hayırlara vesile olmasını diledi.

Duaların ardından husumetli aileler kanaat önderleriyle birlikte yan yana gelerek barışa 'evet' dedi. Birbiriyle kucaklaşan aile üyeleri, yenilen yemeğin ardından dağıldı.

"Rabbim böyle güzel günler nasip etsin"

Taraflardan Avukat Semra Ilık, yaptığı açıklamada, emeği geçenlere teşekkür etti. Ilık, "Rabbim böyle güzel günler nasip etsin. Gerçekten iki aile arasında kötü günler yaşandı. Husumet nedeniyle iki aile üyeleri çok kötü etkilendi. Bugün burada aşiret önderleri ve barış elçilerimizin sayesinde, milletvekillerimizin sayesinde ve birçok milletvekilimizin destekleriyle çok güzel bir barış yapıldı. Davetlilerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü husumet, barış yemeğiyle son buldu - Son Dakika

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