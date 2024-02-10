Şanlıurfa'da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa\'da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi. Yangın, Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde bulunan beş katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Yangında yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı, ancak durumu ağır olan bir kişi Şanlıurfa'ya sevk edildi ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.02.2024 14:28
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 4 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde bulunan beş katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, elektrikli sobadan çıkan yangın sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında dumandan etkilenen 34 yaşındaki Hediye, 11 yaşındaki Damla, 28 yaşındaki Recep ve 39 yaşındaki Nazire Ç. ile yaralanan Ahmet Korkmazer sağlık ekiplerince ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ahmet Korkmazer, müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Korkmazer, Şanlıurfa'da da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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