Şanlıurfa'da damperi açık kamyonun devirdiği levhalar otomobile düştü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da damperi açık kamyonun devirdiği levhalar otomobile düştü, 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa\'da damperi açık kamyonun devirdiği levhalar otomobile düştü, 7 kişi yaralandı
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Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu GAP Havalimanı yakınlarında, damperi açık ilerlediği iddia edilen kamyonun çarptığı trafik levhaları arkadan gelen otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobildeki 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da damperi açık ilerlediği iddia edilen kamyonun yol üzerindeki levhalara çarpması sonucu meydana gelen kazada, levhaların devrildiği otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece geç saatlerde Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolu GAP Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damperi açık şekilde seyreden kamyon, yol üzerindeki trafik levhalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen levhalar, arkadan seyir halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Kazada otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da damperi açık kamyonun devirdiği levhalar otomobile düştü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da damperi açık kamyonun devirdiği levhalar otomobile düştü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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