Şanlıurfa\'da DEAŞ Operasyonu: 22 Tutuklama

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Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Şanlıurfa ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 22'si tutuklandı, 16'sına adli kontrol şartı uygulanan 22 şüpheli ise serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA