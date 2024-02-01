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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa\'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 4 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülerek işlemleri başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

01.02.2024 00:28
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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen 4 adrese şafak vakti yapılan operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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