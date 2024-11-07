Şanlıurfa'da Doktor Taciz İddiasıyla Açığa Alındı

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Şanlıurfa'da hastaya tacizde bulunduğu iddia edilen doktor açığa alındı.

Suruç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Suruç Devlet Hastanesinde görevli Uzman Tabip H.F.V. hakkında Hastane Hasta Hakları Birimi ve Suruç Cumhuriyet Başsavcılığına cinsel taciz iddiaları ile ilgili yapılan şikayet neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belirtilen personel hakkında adli işlem başlatılarak gözaltı kararı verilmiş, ayrıca Kaymakamlığımız tarafından görevden uzaklaştırılmış Valiliğimizden idari soruşturma başlatılması talep edilmiştir" denildi. - ŞANLIURFA