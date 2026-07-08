Şanlıurfa'da dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası ile aranan F.V. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika
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