Şanlıurfa\'da Dolu Felaketi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Özellikle kırsal mahallelerde etkili olan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kısa sürede etkisini artıran dolu nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü. Bazı çiftçiler dolunun ardından tarlalarında inceleme yaptı.

Dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluşurken, vatandaşlar araçlarını korumak için kapalı alanlara yöneldi. Bölgede yağışlı havanın yer yer devam edebileceği belirtildi. - ŞANLIURFA