Şanlıurfa'da düğünde rastgele ateş açan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da düğünde rastgele ateş açan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa\'da düğünde rastgele ateş açan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir düğünde havaya rastgele ateş açarak bir kadının ağır yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı. Olayda yaralanan kadının hamile olduğu ve bebeğini kaybettiği belirlendi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

08.05.2024 14:37  Güncelleme: 14:38
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düğünde havaya rastgele ateş açarak bir kadının ağır yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Yenişehir Mahallesi Benderbeyli mevkisinde meydana geldi. Bir düğünde, gelin ile damadın otomobilden indiği sırada havaya silahla ateş açıldı. Bu sırada merminin isabet ettiği Zemzem Ö. yaralandı. Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan 3 aylık hamile Zemzem Ö.'nün bebeğini kaybettiği belirlendi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Genç kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

1 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan F.K. ve C.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi, C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da düğünde rastgele ateş açan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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