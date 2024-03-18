Şanlıurfa'da elektrik direğinde çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde sağanak yağış sırasında ıslanan elektrik panosu bir anda alev aldı. Yanan elektrik direğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Mahallede bir süre kesilen elektrikler, arızanın giderilmesiyle tekrar verilmeye başlandı.
Mahalle sakinleri, yangını büyümeden kontrol altına alan itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA
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