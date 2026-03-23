Şanlıurfa\'da Elektrik Panosu Yangını

Şanlıurfa'da yetkisiz ve aşırı yüklenmeden dolayı elektrik panosunun alev alması sonucu park halindeki 3 araç zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yol kenarındaki elektrik panosu yetkisiz ve aşırı yüklenme nedeniyle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, park halindeki 3 araca sıçradı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında elektrik panosu ile birlikte 3 araçta maddi hasar meydana geldi. - ŞANLIURFA