Şanlıurfa\'da freni boşalan servis kaldırıma çarptı, sürücü ve yanındaki kişi yaralandı

3.Sayfa

Şanlıurfa'da freni boşalan malzeme taşıma servisi kaldırıma çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. İş yerinin kapalı olması ile muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. M.U. yönetimindeki 63 AIA 362 plakalı Ford marka yük taşıma servisi, yokuş aşağı ilerlediği sırada iddiaya göre freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, bir iş yerinin önündeki kaldırıma çarptı. Kazada sürücü M.U. ile yanındaki çocuk yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, acil serviste tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, iş yerinin kapalı olması ile muhtemel bir facianın önüne geçildiği bildirildi. - ŞANLIURFA