Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, fuhuş yapan ve yaptıranlara yönelik çalışma başlattı. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, ayrıca 11 mağdur kadın da kurtarıldı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

26.04.2024 18:56
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Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, fuhuş yapan ve yaptıranlara yönelik çalışma başlattı. 3 ay süren çalışmaların ardından kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonda ayrıca 11 mağdur kadının da kurtarıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

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