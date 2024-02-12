Şanlıurfa'da Genç Asansör Boşluğuna Düştü, Yaralı Kurtarıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Genç Asansör Boşluğuna Düştü, Yaralı Kurtarıldı

Şanlıurfa\'da Genç Asansör Boşluğuna Düştü, Yaralı Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, asansör boşluğuna düşen bir genç, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Olayda yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

12.02.2024 10:04  Güncelleme: 10:06
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, asansör boşluğuna düşen genç, itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi 5024 Sokaktaki 5 katlı bir binada meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir genç, iddiaya göre, asansör kabinini görmeden asansöre binmeye çalıştığı sırada boşluğa düştü. Yaralanan şahsın, bağırmasını duyan çevredekiler yardımına koştu. Yaralıyı bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaralıyı asansör boşluğundan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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