Şanlıurfa\'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 61 düzensiz göçmen yakalandı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 61 düzensiz göçmen yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube ekiplerince göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları sürüyor. Düzenlenen operasyonda sınırdan kaçak olarak ülkeye giren 61 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı işlemleri için Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.