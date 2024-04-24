Şanlıurfa'da Gölette Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuklar Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Gölette Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuklar Hastaneye Kaldırıldı

Şanlıurfa\'da Gölette Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuklar Hastaneye Kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gölete giren 4 çocuktan ikisi boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan çocukların hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

24.04.2024 16:23
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gölete giren 4 çocuktan ikisi boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan çocukların hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay Siverek ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 4 ortaokul öğrencisi, gölete girdi. Bir süre sonra M.K.İ (11) ve A.H.G (11) boğulma tehlikesi geçirerek çırpınmaya başladı. Diğer arkadaşları çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar hareketsiz haldeki 2 çocuğu, sudan çıkararak durumu 112 Acil ve jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri, olay yerindek ilk müdahale sonrası nabzı atan çocukları Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı. Hayati tehlikesi devam eden çocukların Şanlıurfa'ya sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Gölette Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuklar Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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