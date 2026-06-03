Şanlıurfa'da havalı kornalar silindir ile imha edildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da havalı kornalar silindir ile imha edildi

Şanlıurfa\'da havalı kornalar silindir ile imha edildi
03.06.2026 11:36  Güncelleme: 11:38
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, gürültü kirliliğini önlemek için özel halk otobüslerinde havalı korna denetimi yaptı. Mevzuata aykırı kornalar sökülerek silindirle ezilip imha edildi, sürücülere cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kentte gürültü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla özel halk otobüslerine yönelik havalı korna denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde mevzuata aykırı şekilde kullanılan havalı kornalar araçlardan sökülerek silindir yardımıyla imha edildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca yürütülen denetimler, özellikle şehir içi toplu ulaşım araçlarının yoğun olarak bulunduğu Toplama Merkezi bölgesinde gerçekleştirildi. Ekipler, otobüslerin alt bölümlerini detaylı şekilde inceleyerek yasaklı havalı korna kullanımını kontrol etti. Denetimlerin yanı sıra, görüntü izleme merkezinde görevli ekiplerce araç içi kamera kayıtları da incelendi. Yapılan kontroller sonucunda bazı özel halk otobüslerinde havalı korna kullanıldığı tespit edildi. Mevzuata aykırı şekilde kullanılan havalı kornalar ekiplerce araçlardan sökülürken, ilgili araç sahipleri hakkında da cezai işlem uygulandı. Sürücülere ayrıca yüksek sesli korna kullanımının çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlar hakkında bilgilendirme yapılarak uyarılarda bulunuldu.

Araçlardan çıkarılan havalı kornalar ise zabıta daire başkanlığına götürüldü. Toplanan kornalar, silindir yardımıyla ezilerek imha edildi. Yetkililer, şehir genelinde gürültü kirliliğine neden olan uygulamalara karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, vatandaşlardan da bu konuda duyarlı olmalarını ve karşılaştıkları olumsuzlukları ilgili birimlere bildirmelerini istedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da havalı kornalar silindir ile imha edildi - Son Dakika

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