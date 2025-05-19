Şanlıurfa\'da Kaçak Çay ve Tütün Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da jandarmanın yol uygulamasında, gümrük kaçağı 25 bin 600 kilogram çay, 3 bin 662 adet sigara ile 202 adet puro ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde şok yol uygulaması gerçekleştirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile dedektör köpeklerin de yer aldığı aramada, gümrük kaçağı 25 bin 600 kilogram çay, 3 bin 662 adet sigara ile 202 adet puro ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, tütün ve alkol kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının devam edileceğini bildirdi. - ŞANLIURFA