Şanlıurfa'da kaçak telefon operasyonu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kaçak telefon operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapılan operasyonda, 49 kaçak cep telefonu ve birçok diğer kaçak ürün ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

29.05.2024 17:03
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Şanlıurfa'da kaçak telefon operasyonu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 49 kaçak cep telefonu ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde ilçe girişinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Araçta 49 kaçak cep telefonu, 4 akıllı saat, 3 kulaklık, 30 şarj aleti, 40 şarj kablosu, 280 elektronik sigara, 220 paket sigara, 1 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili İ.Ç. ve İ.D. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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