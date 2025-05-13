Şanlıurfa\'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da feci kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakale ilçesine bağlı İbrahim Gündoğan Caddesi'nde meydana geldi. Abit Taş'ın kullandığı 26 B 5451 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 U 0635 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abit Taş müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.