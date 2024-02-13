Şanlıurfa'da metruk ev çöktü, 1 kişi enkaz altında kaldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da metruk ev çöktü, 1 kişi enkaz altında kaldı

Şanlıurfa\'da metruk ev çöktü, 1 kişi enkaz altında kaldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan 2 katlı metruk bir evin bir bölümü çöktü. Enkaz altında kalan 1 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhtar, odun almak için içeri giren kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Soruşturma ise devam ediyor.

13.02.2024 19:13  Güncelleme: 19:14
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 katlı metruk bir ev çöktü. Enkaz altında kalan 1 kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Sancak Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, metruk halde bulunan 2 katlı bir evin bir bölümü bilinmeyen bir nedenle çöktü. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, bir kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine kurtarma çalışması başlattı.

Sancak Mahalle Muhtarı Mehmet Altuntaş, bir kişinin odun almak için içeri girdiği sırada çökmenin meydana geldiğini ve ekiplerin sağ olduğunu belirledikleri şahsı kurtarmak için çalışma gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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