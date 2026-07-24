Şanlıurfa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Şanlıurfa'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yer alan Gap Vadisi bölgesinde yaşandı. Orman Bölge Müdürlüğünün de yer aldığı bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başlayan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.