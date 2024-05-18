Şanlıurfa\'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Şanlıurfa'da ormanlık alanda çıkan yangın ekipler ile vatandaşların müdahalesi sonucu söndürüldü.

Gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Kuru otların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu başlayan yangına 6 araç ve 24 personelle müdahale edildi. Ekipler, sarp dağlık ve kayalık alanda alevlere müdahale etmeye çalışırken vatandaşlar da ekiplere yardımcı oldu. Geniş bir alana yayılan yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma devam ediyor. - ŞANLIURFA