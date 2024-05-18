Şanlıurfa'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şanlıurfa'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa\'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekipler ve vatandaşların müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangına 6 araç ve 24 personel ile müdahale edildi. Yangın, geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı.

18.05.2024 04:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da ormanlık alanda çıkan yangın ekipler ile vatandaşların müdahalesi sonucu söndürüldü.

Gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Kuru otların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu başlayan yangına 6 araç ve 24 personelle müdahale edildi. Ekipler, sarp dağlık ve kayalık alanda alevlere müdahale etmeye çalışırken vatandaşlar da ekiplere yardımcı oldu. Geniş bir alana yayılan yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Eyyübiye, Hava Durumu, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:41 7 Ekim’deki baskının sembol ismi olmuştu Hamas’ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu 7 Ekim'deki baskının sembol ismi olmuştu! Hamas'ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu
10:24 KYK yurtları emeklilere açılıyor 1 ay boyunca bedava olacak KYK yurtları emeklilere açılıyor! 1 ay boyunca bedava olacak
10:02 Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek
09:16 Emniyete de sıçrayan Ayhan Bora Kaplan dosyasında bir gizli tanık daha çıktı Emniyete de sıçrayan Ayhan Bora Kaplan dosyasında bir gizli tanık daha çıktı
08:46 Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu
09:41 Eski takımından Arda Güler için olay sözler: O gülerken biz kederliyiz Eski takımından Arda Güler için olay sözler: O gülerken biz kederliyiz
09:19 Trafikteki yol anlaşmazlığında motokuryeyi önce dövüp sonra bıçakladılar Trafikteki yol anlaşmazlığında motokuryeyi önce dövüp sonra bıçakladılar
09:06 Vizesi reddedilenler dikkat Ücreti geri almanın bir yolu var Vizesi reddedilenler dikkat! Ücreti geri almanın bir yolu var
08:50 ABD’li ünlü şarkıcının, otel koridorunda sevgilisini dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı ABD'li ünlü şarkıcının, otel koridorunda sevgilisini dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
08:23 SİBERGÖZ-39 operasyonu kapsamında 20 ilde 74 şüpheliye gözaltı SİBERGÖZ-39 operasyonu kapsamında 20 ilde 74 şüpheliye gözaltı
01:29 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler Kalbi, aldığı darbelere yenik düştü 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler! Kalbi, aldığı darbelere yenik düştü
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 11:22:13. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement