Şanlıurfa\'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

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Şanlıurfa kent merkezindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi yakınlarında yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çalılık alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, zorlu arazi şartlarında yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. - ŞANLIURFA