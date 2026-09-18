Şanlıurfa'da otobüste yaşlı adama tekme atan şahıs 3 muhabiri darp etti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da otobüste yaşlı adama tekme atan şahıs 3 muhabiri darp etti

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Şanlıurfa\'da otobüste yaşlı adama tekme atan şahıs 3 muhabiri darp etti
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Şanlıurfa Haliliye'de bir şahıs, otobüste tartıştığı yaşlı adama tekme attıktan sonra röportaj verdiği Ruha TV'nin 3 bayan muhabirine saldırarak darp etti. Polis, görüntülerden kimliğini belirlediği saldırganı gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da bir şahıs, otobüste tartıştığı yaşlı adama tekme attıktan sonra röportaj verdiği yerel televizyon kanalının 3 bayan muhabirine saldırarak darp etti. Polis tarafından kimliği belirlenen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşandı. Kimliği henüz açıklanmayan bir erkek şahıs, yolcu otobüsünde tartıştığı yaşlı bir adama tekme atıp küfürler savurdu. Diğer yolcuların araya girmesiyle otobüsten inen şahıs, yolda karşılaştığı Şanlıurfa'nın yerel televizyonu Ruha TV'nin bayan muhabirlerine röportaj verdi. İddiaya göre, röportajdan sonra bölgeden ayrılmayan şahıs, bayan muhabirleri takip ederek sözlü tacizde bulundu. Muhabirlerin taciz anını cep telefonuyla çekmesine sinirlenen şahıs bayanlara saldırarak her üçünü de darp ettikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Saldırıya uğrayan bayan muhabirler polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken darp raporu alan muhabirler, şahıs hakkında şikayetçi oldu. Otobüste ve muhabirlerin çektiği görüntülerden şahsın kimliğini belirleyen polis ekipleri, saldırganı yakalamayı başardı. Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
Şanlıurfa3. SayfaSaldırıŞiddetPolisMedyaSon Dakika

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