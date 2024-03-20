Şanlıurfa\'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Megan Fox, bir çok estetik ameliyat yaptırdığını itiraf etti ve estetik yaptırmaya devam edeceğini söyledi

Ünlü oyuncu Megan Fox, estetik ameliyatlarına devam edeceğini açıkladı. Yıllardır süregelen estetik ameliyatı tartışmalarına son veren Fox, göğüslerine ve poposuna estetik yaptıracağını belirtti. Transformers yıldızı, vücudunda yeteri derece yağ olması durumunda Brezilya poposu yaptıracağını da ifade etti. Ancak genel anestezi korkusu nedeniyle birçok prosedürden kaçındığını da belirtti.