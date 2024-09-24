Şanlıurfa\'da PKK-KCK Operasyonu: 6 Gözaltı

3.Sayfa

Polis katilinin bu görüntüsüyle ilgili iddialara net yanıt: Alçakça bir yalan

Bütün bu vahşetin altında yatan sebep ise daha skandal

Şanlıurfa merkezli PKK-KCK operasyonu: 6 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD- YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik çalışma başlattı. Şanlıurfa, Mardin ve Elazığ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu 6 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda, 1 örgütsel doküman, 1 laptop, 43 fişek, 2 tabanca şarjörü, 6 cep telefonu, 6 sim kart, 2 flaş bellek, 1 hard disk ile 16 CD ele geçirildi. Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.