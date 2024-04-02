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Şanlıurfa'da Seçim Sonuçlarına İtiraz Edildi

Şanlıurfa\'da Seçim Sonuçlarına İtiraz Edildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Ali Murat Bucak'ın 64 oy farkla belediye başkanlığını kazanması sonrası, seçim sonuçlarına itiraz eden Yeniden Refah Partisi üyeleri adliye çevresindeki bekleyişlerini sonlandırdı.

02.04.2024 15:32  Güncelleme: 15:38
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Ali Murat Bucak'ın 64 oy farkla belediye başkanlığını kazanması sonrası, seçim sonuçlarına itiraz eden Yeniden Refah Partisi üyeleri adliye çevresindeki bekleyişlerini sonlandırdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde AK Parti Siverek belediye Başkan Adayı Ali Murat resmi olmayan sonuçlara göre 64 oy farkla seçimi kazandı. Sonuçlara itiraz eden ve bazı sandıklarda usulsüz oy kullanıldığını iddia eden Yeniden Refah Partisi üyeleri, adliye çevresinde toplandı. Emniyet güçleri tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Adliye çevresine, çevre il ve ilçelerden de güvenlik gücü takviye edildi. Seçim gecesinden dün öğle saatlerine kadar Adliye çevresinden ayrılmayan kalabalık, Yeniden Refah Partisi Siverek Belediye Başkan Adayı Hasan İzol ve Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kasım Gülpınar lehinde slogan attı.

Öğle saatlerine doğru Siverek ilçesine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, ilçe kaymakamı ve Cumhuriyet Başsavcısıyla görüştükten sonra kalabalığa hitap ederek sorunsuz bir şekilde dağılmalarını istedi. Adliye çevresinde ve bölgede toplanan binlerce partili sorunsuz şekilde dağıldı.

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, adli makamlara itirazda bulunduklarını ve süreci dikkatlice takip ettiklerini belirtti. Gülpınar, "Yoğun bir seçim sürecinden sonra büyük bir enerji sarf ettik, dünde sabah saatlerine kadar seçim kurulundaydık. Seçimin doğasında bu tip şeyler tabii ki var. İtirazlar, sıkıntılar, şüpheler bunların hepsini gidermek adına arkadaşlarımız bütün gayretlerini gösteriyorlar, Avukat arkadaşlarımız gerekli süreci başlatmış durumdalar. Bugünden itibaren hukuki süreç işliyor, gittiği yere kadar bu hukuki süreci takip etmeye devam edeceğiz ama bir provokasyona mahal vermemek için de gerekli tedbirleri ve çağrıları yapıyoruz, inşallah buradan bir provokasyon çıkarmak isteyenlere mahal bırakmayacağız. Bene çok emek sarf eden yetkililere de teşekkür ediyorum. Dediğim gibi hukuki süreç nereye kadar gidiyorsa sonuna kadar takip edeceğiz. Bunun neticesini beklemek lazım, hepimiz hukuka ve kanuna saygılı bir şekilde bu süreci takip etmemiz ve beklememiz lazım. Ben tüm sonuçların ülkemize ve Urfa'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Seçim Sonuçlarına İtiraz Edildi - Son Dakika

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