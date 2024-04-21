Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan otomobile çevredekiler pet şişelerdeki sularla müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Hilvan Kapalı Cezaevi kavşağında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PS 9486 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Otomobili yolun kenarına park eden sürücü, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar pet şişelerdeki su ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Uzun çabalar sonucu söndürülen yangında araç büyük hasar gördü. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev aldı, çevredekiler müdahale etti - Son Dakika
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknede yaralanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye edildi. Yardım çağrısı üzerine harekete geçen ekipler, yaralı vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti.
Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, bir düğün salonunun çatısını yıktı. AFAD'ın verilerine göre deprem, 12.4 kilometre derinlikte gerçekleşti ve şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi ve herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.
Edirne'de 21 yaşındaki erkek üniversite öğrencisi, kaldığı evin 6'ncı katının balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Düzce'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir tırda yapılan denetimde, 10 düzensiz göçmen yakalandı. Tır sürücüsü ve bir yolcu gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 şahıs tutuklama talebiyle adli makamlara sevk edildi. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Kocaeli'ye gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?