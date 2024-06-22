Şanlıurfa'da seyir halindeki saman yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da seyir halindeki saman yüklü tır alev alev yandı

Şanlıurfa-Akçakale karayolu Uğurlu Mahallesi'nde seyir halinde olan saman yüklü tırın dorse bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabalarıyla kontrol altına alındı. Yangın sonucunda tır kullanılamaz hale geldi ve dorsedeki samanlar küle döndü.

22.06.2024 14:31
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Şanlıurfa'da seyir halindeki saman yüklü tır alev alev yandı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa- Akçakale karayolu Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen saman yüklü tırın dorse bölümünde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek yardım istedi. Bu sırada yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek, bir anda bütün dorseyi sardı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar iş makinesi ve küreklerle yangını söndüremeyince itfaiyeye haber verdi. Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabalarıyla kontrol altına alınırken, dorsedeki samanlar küle döndü.

Yangında tır kullanılamaz hale geldi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da seyir halindeki saman yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da seyir halindeki saman yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika
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