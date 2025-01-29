Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Şanlıurfa'nın iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Kendirci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Silahla yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Fatih Dağ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dağ'ın cenazesi otopsi işlemleri Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA