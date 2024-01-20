Şanlıurfa\'nın Harran ilçesinde silahlı kavga: 2 ölü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kavga, Harran ilçesine bağlı Aydıncık Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba aileler arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda silahla yaralanan Ali Ö. ve İzzetin E. hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturama sürüyor. - ŞANLIURFA